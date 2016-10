De Vrij per brancard van het veld

ROME - Voor verdediger Stefan de Vrij van Lazio duurde de thuiswedstrijd zondag tegen Bologna (1-1) slechts 51 minuten. De voormalige Feyenoorder moest per brancard van het veld worden gereden na een harde botsing met een tegenstander. De 24-jarige international liep daarbij waarschijnlijk hoofdletsel op. Wat hij precies mankeert en hoe lang hij uit de roulatie zal zijn, is nog niet bekend.

Door ANP - 16-10-2016, 18:17 (Update 16-10-2016, 18:17)

De Vrij was vorig seizoen door een zware knieblessure langdurig uitgeschakeld. Hij ging begin november onder het mes en kwam de rest van het seizoen niet meer in actie. De Vrij maakte in de voorbereiding op het nieuwe voetbaljaar zijn rentree in de hoofdmacht van de Italiaanse club en keerde eind vorige maand tevens terug in de selectie van Oranje. In de recente WK-kwalificatiewedstrijden tegen Wit-Rusland (4-1) en Frankrijk (0-1) was hij nog bankzitter.