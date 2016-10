Schot Collum fluit Bayern-PSV

ANP Schot Collum fluit Bayern-PSV

NYON - De 37-jarige William Collum fluit woensdagavond de Champions League-wedstrijd tussen Bayern München en PSV. De Schotse scheidsrechter floot eerder in de voorronde van het kampioenenbal de wedstrijd tussen Ajax en Rostov in de Arena. Die wedstrijd eindigde in 1-1. Collum deelde in die wedstrijd zes gele kaarten uit aan de Russen en twee aan de Amsterdammers. Bovendien gaf hij een strafschop aan Ajax waardoor Davy Klaassen de gelijkmaker kon binnenschieten.

Door ANP - 17-10-2016, 12:48 (Update 17-10-2016, 12:48)

PSV wacht nog op de eerste overwinning in groep D na de nederlaag tegen Atlético Madrid en het gelijkspel bij Rostov. Bayern München opende met een ruime zege op Rostov, maar verloor bij Atlético Madrid.