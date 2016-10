Groningen wijst schikkingsvoorstel af

GRONINGEN - FC Groningen gaat niet akkoord met het schikkingsvoorstel om Jason Davidson twee wedstrijden te schorsen, waarvan één duel voorwaardelijk. De aanklager betaald voetbal wil de Australiër schorsen nadat hij zaterdag in de derby tegen sc Heerenveen (0-3) een rode kaart had gekregen.

Door ANP - 17-10-2016, 17:18 (Update 17-10-2016, 17:18)

Davidson zou een knietje hebben gegeven aan tegenstander Arber Zeneli waarna scheidsrechter Richard Liesveld besloot hem uit het veld te sturen. De verdediger beweert dat hij zijn been optrok in een reflex omdat Zeneli op zijn teen stond.

Voor FC Groningen is die lezing aanleiding de schorsing niet te accepteren en de zaak voor te leggen aan de tuchtcommissie van de KNVB. Naar verwachting zal de commissie vrijdag uitspraak doen.

In dezelfde wedstrijd tegen Heerenveen kreeg Groningen-speler Samir Memisevic ook een rode kaart. Omdat het twee keer geel was, is de Bosniër automatisch geschorst voor een wedstrijd.