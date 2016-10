VfL Wolfsburg ontslaat trainer Hecking

WOLFSBURG - Jeffrey Bruma krijgt een nieuwe trainer bij VfL Wolfsburg. Dieter Hecking is maandag ontslagen bij de Duitse club die zo slecht aan het seizoen is begonnen.

Door ANP - 17-10-2016, 17:58 (Update 17-10-2016, 17:58)

VfL Wolfsburg verloor zondag van RB Leipzig (0-1) en wacht al zes competitiewedstrijden op een zege. De huidige nummer veertien van de Bundesliga was vorig seizoen nog een van de tegenstanders van PSV in de Champions League. Hecking had VfL Wolfsburg sinds december 2012 onder zijn hoede.

Valérien Ismaël is als interim-trainer benoemd. Hij had Jong VfL Wolfsburg onder zijn hoede.