ANP Icardi behoudt aanvoerdersband

MILAAN - Internazionale legt Mauro Icardi een sanctie op, maar de aanvoerdersband wordt hem niet afgenomen. De aanvaller van de ploeg van Frank de Boer krijgt de straf omdat hij de interne regels heeft geschonden. Dat meldde de Italiaanse club maandag in een verklaring, zonder verder toe te lichten welke straf Icardi krijgt.

Door ANP - 17-10-2016, 18:23 (Update 17-10-2016, 18:36)

De Argentijnse aanvaller liet zich in een recente autobiografie niet zo vleiend uit over de harde kern van Inter. De clubtopscorer (zes treffers) claimde onder meer dat hij in een recent verleden veel steun van zijn ploeggenoten had ontvangen in de kleedkamer voor de manier waarop hij zich durfde uit te spreken en op te stellen tegen de beruchte ultra's.

Dat wekte de woede op bij de achterban van Inter en ook het bestuur van de club was niet te spreken over de uitlatingen van Icardi. Hij betuigt nu spijt in de verklaring op de website van de club. "Het spijt me als ik mensen heb beledigd. Het komt neer op een pagina van mijn boek waar de toon ongepast is. Daarvoor zeg ik sorry", aldus de spits.

Voorzichtiger

Het blijft niet alleen bij woorden want Icardi geeft ook aan dat hij z'n best gaat doen om pagina's van zijn autobiografie te verwijderen. ,,We moeten nu verder. Vandaag heb ik gesproken met de club en we hebben dit incident achter ons gelaten." De speler accepteert daarom ook alle gevolgen en wil zich als aanvoerder vol inzetten voor Inter. ,,Ik zal voortaan voorzichtiger zijn, zeker in de voorbeeldrol die ik heb."

Zondag miste de aanvaller nog een penalty in de verloren thuiswedstrijd tegen Cagliari (1-2). Zijn misser werd met veel gejuich ontvangen.