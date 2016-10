FIFA schorst Makudi voor vijf jaar

ZÜRICH - De ethische commissie van wereldvoetbalbond FIFA heeft Worawi Makudi dinsdag voor vijf jaar geschorst. De ex-voorzitter van de Thaise voetbalbond is schuldig bevonden aan valsheid in geschrifte en belangenverstrengeling. Hij raakte in opspraak bij de toewijzing van de wereldkampioenschappen van 2018 en 2022. Makudi maakte in het verleden deel uit van het uitvoerend comité van de FIFA.

Door ANP - 18-10-2016, 15:31 (Update 18-10-2016, 15:31)