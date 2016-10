PSV ziet kansen bij Bayern München

MÜNCHEN - PSV wil woensdag de matige resultaten van de laatste weken in eredivisie vergeten met een stunt bij Bayern München. ,,We hebben vertrouwen'', stelde trainer Phillip Cocu. ,,Als we hetzelfde niveau halen als tegen Atlético Madrid dan kunnen we zeker een resultaat halen.''

Door ANP - 18-10-2016, 19:45 (Update 18-10-2016, 19:45)

PSV verloor dit seizoen voor eigen publiek slechts met 0-1 van de huidige koploper van Spanje. Vorige seizoen bleef de kampioen van Nederland in de achtste finale van de Champions League tot tweemaal toe zonder tegentreffer tegen Atlético.