ANP Janssen in basisteam Spurs

LEVERKUSEN - Vincent Janssen mag het dinsdagavond in de Champions League laten zien bij Tottenham Hotspur. De aanvaller van Oranje begint als basisspeler aan de uitwedstrijd tegen Leverkusen. De voormalige topscorer van AZ wacht in de Premier League en de Champions League nog op zijn eerste doelpunt voor zijn nieuwe club. Janssen had zaterdag tegen West Bromwich Albion (1-1) ook een basisplaats bij de Spurs.

Door ANP - 18-10-2016, 19:52 (Update 18-10-2016, 19:52)

In groep E van de Champions League staat Tottenham tweede met drie punten, een punt minder dan AS Monaco. Leverkusen neemt met twee punten de derde plek in.