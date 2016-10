Juventus wint in Lyon met tien man

ANP Juventus wint in Lyon met tien man

LYON - In groep H van de Champions League gaan Juventus en Sevilla nog steeds gelijk op. De Italiaanse ploeg won dinsdagavond in Frankrijk met tien man van Olympique Lyon (0-1), het Spaanse team was met 1-0 te sterk voor het nog puntloze Dinamo Zagreb. Juventus en Sevilla gaan met zeven punten ruim aan kop, gevolgd door Lyon met drie punten.

Door ANP - 18-10-2016, 22:52 (Update 18-10-2016, 22:52)

Dankzij de uitblinkende doelman Gianluigi Buffon haalde Juventus ongeschonden de rust. De 38-jarige routinier, die de laatste weken niet bepaald foutloos was, keerde in de 35e minuut een strafschop van Alexandre Lacazette. De Italiaanse kampioen moest vanaf de 54e minuut met tien man verder na de tweede gele kaart voor Mario Lemina.

Juventus kwam niettemin een kwartier voor tijd op voorsprong via een fraaie treffer van Juan Cuadrado, die net zeven minuten in het veld stond.

Samir Nasri bracht namens Sevilla in de 37e minuut het doelpunt tegen Dinamo Zagreb op zijn naam.