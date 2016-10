Dost doodziek van arbitrale missers

ANP Dost doodziek van arbitrale missers

LISSABON - Bas Dost was dinsdagavond na de thuisnederlaag van Sporting Portugal tegen Borussia Dortmund (1-2) in de Champions League woedend op de Sloveense arbitrage. De Nederlandse aanvaller claimde eerst vergeefs een strafschop en zag daarna tot zijn verbijstering dat scheidsrechter Damir Skomina een treffer afkeurde wegens een vermeende overtreding van hemzelf op doelman Roman Bürki.

Door ANP - 19-10-2016, 1:33 (Update 19-10-2016, 1:33)

,,Ik word er niet goed van, dat we zó worden genaaid'', foeterde Dost bij Veronica. ,,Van een overtreding was geen sprake. Ik vind het echt onvoorstelbaar, ik heb die keeper niet eens gezien. Over die strafschop wil ik niet eens praten. Het was een 100 procent kans en zonder die overtreding een 100 procent goal voor mij geweest. Het is het zoveelste moment dat het dit seizoen tegenzit met de arbitrage. Ik ben er doodziek van.''

Dost toonde echter ook nog de nodige zelfkritiek. In de slotfase miste hij een grote kopkans op de gelijkmaker. ,,Die bal had ik moeten maken'', besefte de international.