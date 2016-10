Clubrecord voor Leicester City

ANP Clubrecord voor Leicester City

LEICESTER - Leicester City heeft dinsdagavond in de Champions League een clubrecord gevestigd. De Engelse kampioen won voor de eerste keer drie opeenvolgende wedstrijden op het Europese podium.

Door ANP - 19-10-2016, 1:33 (Update 19-10-2016, 1:33)

De ploeg van coach Claudio Ranieri versloeg op eigen veld FC Kopenhagen met 1-0 dankzij een treffer van Riyad Mahrez. In het seizoen 1961-1962 won Leicester twee duels op rij in de Europa Cup voor bekerwinnaars.

De Engelse titelhouder is met negen punten nu al vrijwel zeker van de achtste finales. In de Champions League kwam het 59 keer eerder voor dat een ploeg de groepsfase begon met drie overwinningen. In alle gevallen haalden deze teams de volgende ronde.