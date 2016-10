Marketingbaas bekent schuld in FIFA-corruptie

NEW YORK - De voormalig baas van een sportmarketingbureau, die vorig jaar was aangehouden in verband met omkopingszaken bij wereldvoetbalbond FIFA, zal donderdag schuld bekennen. Dat blijkt uit papieren van de rechtbank in Brooklyn.

Door ANP - 19-10-2016, 2:07 (Update 19-10-2016, 2:07)

Aaron Davidson, die de in Miami gevestigde afdeling van het Braziliaanse sportmarketingbureau Traffic leidde, is een van de 42 personen die worden vervolgd in het Amerikaanse onderzoek naar corruptie van de FIFA. Volgens de aanklagers zijn de verdachten betrokken bij zaken waarin voor meer dan 200 miljoen dollar aan steekpenningen en smeergeld is omgegaan in ruil voor marketingdeals en uitzendrechten van toernooien en wedstrijden.

Davidson wordt beschuldigd van het omkopen van bestuurders. Zijn zaak stond gepland voor november 2017. Tot dusverre hebben al zeventien personen en twee bedrijven schuld bekend, onder wie de eigenaar van Traffic, de Braziliaan José Hawilla en de FIFA-bestuurder Jeffrey Webb.