Ajax spaart in Vigo niemand voor Feyenoord

VIGO - Trainer Peter Bosz peinst er niet over donderdag spelers rust te gunnen tijdens de uitwedstrijd van Ajax tegen Celta de Vigo in de Europa League. ,,Ik denk dat je iedere keer met je beste spelers moet spelen. Alleen de eerstvolgende wedstrijd telt", stelde hij vlak voor de laatste training van zijn ploeg in het noorden van Spanje.

Door ANP - 19-10-2016, 19:10 (Update 19-10-2016, 19:10)

Bosz weigert dus rekening te houden met de klassieker van zondag in De Kuip, waar koploper Feyenoord de voorsprong tot maar liefst acht punten kan vergroten. Dat terwijl Ajax er met de volle score van zes punten uit twee groepsduels florissant voorstaat in de Europa League en spelers als Riechedly Bazoer, Anwar El Ghazi, Nemanja Gudelj en Jairo Riedewald uitkijken naar een kans om zich weer in de basisformatie te spelen.