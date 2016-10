Letschert breekt schouder

ANP Letschert breekt schouder

SASSUOLO - Timo Letschert kan naar verwachting zo'n drie maanden niet voor US Sassuolo uitkomen. De centrale verdediger heeft op de training een breuk in zijn linkerschouder opgelopen en wordt volgende week geopereerd.

Door ANP - 19-10-2016, 20:27 (Update 19-10-2016, 20:27)

Letschert had al eerder last van zijn gekwetste schouder. Tijdens een duel met zijn vorige club FC Utrecht schoot zijn linkerschouder al eens uit de kom. ,,Dit is natuurlijk erg balen", reageert Letschert woensdag bij FOX Sports. ,,Ik had het gevoel dat ik bij Sassuolo steeds meer kansen kreeg. Ik laat me opereren door Giuseppe Porcellini. Hij staat hoog aangeschreven en had eerder onder anderen motorcoureur Valentino Rossi als cliënt. Hopelijk ben ik na de operatie verlost van de klachten."