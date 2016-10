Arsenal en Paris Saint-Germain rianter op kop

ANP Arsenal en Paris Saint-Germain rianter op kop

LONDEN - Arsenal en Paris Saint-Germain hebben een flinke stap gezet naar overwintering in de Champions League. Beide ploegen wonnen hun thuiswedstrijd en staan met 7 punten fier bovenaan in groep A.

Door ANP - 19-10-2016, 22:49 (Update 19-10-2016, 22:54)

Het team van Arsène Wenger won in het Emirates Stadium met 6-0 van PFK Ludogorets, waar Nederlander Virgil Misidjan in de basis stond en zijn landgenoot Jody Lukoki tien minuten voor tijd mocht invallen. Voor de Londenaren scoorden Alexis Sánchez, Theo Walcott en Alex Oxlade-Chamberlain. Mesut Özil verdubbelde de stand met een hattrick.

De Parijzenaars hadden op hun beurt niet heel veel moeite met FC Basel. Ángel di Maria, Lucas Moura en Edinson Cavani, uit een penalty in blessuretijd, velden het vonnis over de Zwitserse kampioen (3-0).

Over twee weken kunnen de Franse kampioen en de nummer 2 van Engeland zich al plaatsen voor de achtste finales. Een gelijkspel in hun tweede onderlinge duel is daartoe voldoende. Ludogorets en Basel staan nog op één punt.