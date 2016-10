Napoli verslikt zich in Besiktas

NAPELS - Napoli kan met weinig tevredenheid terugkijken op het treffen in de Champions League met Besiktas. De Turkse kampioen won woensdagavond in Napels met 2-3

Door ANP - 19-10-2016, 22:50 (Update 19-10-2016, 22:50)

De nummer 2 van Italië had een theoretische kans op een extreem snelle overwintering. Daartoe moest het zelf winnen en de andere wedstrijd in de poule, tussen Dinamo Kiev en Benfica, in een gelijkspel eindigen.

Dat scenario kwam nooit dichtbij. De Turkse gasten kwamen twee keer op voorsprong, via Adriano Correia en Vincent Aboubakar. De eerste keer trok Dries Mertens met zijn derde Champions League-goal van dit seizoen de stand gelijk. Voor de tweede gelijkmaker had Napoli twee penalty's nodig. Lorenzo Insigne zag zijn strafschop gekeerd, Manolo Gabbiadini scoorde daarna wel vanaf elf meter.

Vier minuten voor tijd zorgde Aboubakar ervoor dat Besiktas drie punten kon bijschrijven.

Doordat Benfica in Oekraïne met 0-2 won, ligt de stand in poule B volledig open. Napoli leidt nog met zes punten, Besiktas en Benfica volgen met respectievelijk vijf en vier punten.