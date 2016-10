Luuk de Jong: Bayern maatje te groot

MÜNCHEN - Luuk de Jong was woensdagavond realistisch na de 4-1 nederlaag van PSV tegen Bayern München. ,,Dit was gewoon een heel sterke ploeg. Een paar maatjes te groot voor ons.''

Door ANP - 19-10-2016, 22:54 (Update 19-10-2016, 22:54)

De spits oordeelde dat zijn ploeg pas na een half uur begon te voetballen. ,,Bij de eerste goal stonden we te slapen. Dat mag niet gebeuren. Na dat doelpunt van Narsingh kregen we kort na rust wat kansen, met een beetje geluk had ik de gelijkmaker kunnen maken. Dat lukte helaas niet. Daarna was Bayern weer te sterk voor ons."