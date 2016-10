Cocu gaat met PSV voor derde plaats

MÜNCHEN - Trainer Phillip Cocu richt zich met PSV voorlopig op de strijd met FK Rostov om de derde eindklassering in groep D van de Champions League. ,,Het ziet ernaar uit dat het die kant op gaat'', zei hij woensdag na de kansloze nederlaag van zijn ploeg bij Bayern München (1-4).

Door ANP - 19-10-2016, 23:16 (Update 19-10-2016, 23:18)

Zowel PSV als Rostov heeft slechts één puntje halverwege de groepsfase. Atlético (9 punten) en Bayern München (6 punten) zijn al ver weggelopen. ,,In de openingsfase hadden we het heel moeilijk'', erkende Cocu voor de camera van Veronica. ,,Zij zetten vol druk en kregen ook kansen. Dan kan je een doelpunt tegen krijgen, maar niet uit een snel genomen hoekschop. Dat hoort niet in de Champions League.''

,,Pas na de 2-0 komen we aan voetballen toe en wordt een doelpunt van Pereiro onterecht wegens buitenspel afgekeurd. Narsingh maakt vervolgens wel 2-1. Ik heb mijn spelers in de rust een compliment gemaakt voor de mentale weerbaarheid die ze hebben getoond. Dan spreken we af dat we compact blijven spelen en geen druk gaan zetten. Wat ik dan niet snap is dat we toch druk gaan zetten. Daardoor kan Bayern op 3-1 komen en is het duel gespeeld. Daar moeten we het nog eens goed over hebben, want zo wordt het toch een grote uitslag.''