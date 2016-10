Robben leeft van wedstrijd tot wedstrijd

MÜNCHEN - Met een grote glimlach verliet Arjen Robben woensdagavond het speelveld van de Allianz Arena, na de eenvoudige zege van Bayern München op zijn oude club PSV (4-1) in de Champions League. ,,Ik maak er één en ben bij twee andere doelpunten betrokken'', zei hij. ,,Dat is lekker, maar ik ben er nog niet. ,,Het ging best goed. Maar ik moet nog beter in mijn ritme komen, sterker en fitter worden. Dan wordt het alleen maar beter.''

Door ANP - 19-10-2016, 23:38 (Update 19-10-2016, 23:38)

Robben was begin deze maand pas net hersteld van een langdurige spierblessure of hij liep weer een ribblessure op. Daardoor miste hij de duels van Oranje met Wit-Rusland en Frankrijk in de WK-kwalificatie. Nu de aanvaller weer fit is, lijkt hij beschikbaar voor de interlands van volgende maand tegen België en Luxemburg.

Maar Robben wil nog niet te ver vooruit kijken. ,,We krijgen nu heel veel wedstrijden achter elkaar. Het wordt nu steeds herstellen en weer voetballen. Ik moet mijn lijf goed onderhouden en van wedstrijd tot wedstrijd leven. Dan zien we wel.''