ANP Ajax met Gudelj tegen Celta de Vigo

VIGO - Ajax begint donderdagavond met één wijziging in het basisteam aan de uitwedstrijd tegen Celta de Vigo in de Europa League. Op het Amsterdamse middenveld is Nemanja Gudelj de vervanger van Lasse Schöne, die met een voetblessure thuis is gebleven. Verder heeft trainer Peter Bosz dezelfde spelers opgesteld, die zondag startten in de gewonnen uitwedstrijd tegen ADO Den Haag (0-2).

Door ANP - 20-10-2016, 18:17 (Update 20-10-2016, 18:17)

Ajax treedt zondag in De Kuip aan voor de klassieker tegen Feyenoord. Bosz liet in zijn vooruitblik op het uitduel met Celta de Vigo al weten dat hij niet van plan was om spelers te sparen voor die topper.

Op de bank bij Ajax neemt reservedoelman Diederik Boer toch plaats. Hij liep woensdagavond tijdens de afsluitende training een polsblessure op. Bosz riep daarom op het laatste moment de negentienjarige Stan van Bladeren uit voorzorg op. Hij meldde zich donderdagmiddag in Vigo waar hij op de tribune de wedstrijd moet bekijken.