AZ met Mühren in de aanval

ALKMAAR - AZ treedt donderdagavond in de thuiswedstrijd tegen Maccabi Tel Aviv aan met Robert Mühren in de aanval. Hij krijgt van coach John van den Brom de voorkeur boven Wout Weghorst, die in Alkmaar op de bank begint. Mühren viel afgelopen zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Vitesse (2-2) in bij een achterstand van 0-2. In de slotfase kwam hij twee keer tot scoren.

Door ANP - 20-10-2016, 20:53 (Update 20-10-2016, 20:53)

Fred Friday en Joris van Overeem hebben eveneens een basisplaats. Zij vervangen Dabney dos Santos en Alireza Jahanbakhsh.

AZ staat in groep D op één punt, Maccabi is nog puntloos. Beide ploegen moeten winnen om een kans op overwinteren in stand te houden.