ANP Eerste averij Ajax in Europa League

VIGO - Ajax heeft donderdagavond in Spanje de eerste averij in de Europa League opgelopen. Na twee overwinningen moest de Amsterdamse ploeg in groep G genoegen nemen met een gelijkspel. De ploeg van trainer Peter Bosz gaf op bezoek bij Celta de Vigo twee keer een voorsprong uit handen: 2-2. Met zeven punten staat Ajax er in de poule niettemin nog altijd prima voor. Met vijf punten is ook Celta de Vigo nog ongeslagen.

Door ANP - 20-10-2016, 20:55 (Update 20-10-2016, 20:56)

Hakim Ziyech (0-1) en Amin Younes (1-2) brachten de treffers van de Amsterdammers op hun naam. Andreu Fontàs en Fabián Orellana scoorden voor de thuisploeg. Alle doelpunten waren van hoge kwaliteit, iets wat van het duel niet kon worden gezegd.

In de eredivisie speelt Ajax zondag de cruciale wedstrijd tegen aartsrivaal Feyenoord in De Kuip.