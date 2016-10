AZ zakt in Europa verder weg

ALKMAAR - AZ zakt in groep D van de Europa League steeds verder weg. De Alkmaarse ploeg ging donderdagavond op eigen veld met 1-2 onderuit tegen Maccabi Tel-Aviv. Met slechts één punt uit drie duels staat het team van trainer John van den Brom er in de poule heel slecht voor. Het was tegen de Israëlische club ook nog eens de eerste thuisnederlaag voor AZ dit seizoen in alle competities.

Door ANP - 20-10-2016, 23:07 (Update 20-10-2016, 23:23)

Van den Brom had voor het duel met Maccabi, de ploeg van trainer Shota Arveladze (ex-AZ) en technisch directeur Jordi Cruijff, gekozen voor een systeem met vier middenvelders en twee aanvallers.

Fred Friday en Robert Mühren vormden de voorhoede. Beiden fungeerden zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Vitesse (2-2) nog als invaller. Met twee treffers in de slotfase redde Mühren toen een punt voor zijn ploeg. Dankzij die productieve bijdrage kreeg hij tegen de Israëlische ploeg een kans in het basisteam en moest Wout Weghorst op de bank beginnen, evenals Dabney dos Santos.

Een andere aanvaller, Alireza Jahanbakhsh, was om een vreemde reden helemaal niet van de partij bij AZ. De Iraniër loopt het risico niet meer voor zijn land te mogen uitkomen als hij tegen een club uit Israël speelt. Het Iraanse regime erkent Israël niet.

AZ ging prima van start in de cruciale wedstrijd, die beide ploegen moesten winnen om een serieuze kans te behouden op overwinteren in de Europa League. De thuisploeg verzuimde in het openingsoffensief echter de score te openen. Derrick Luckassen kopte op de lat en Iliass Bel Hassani schoot op de Servische doelman Predag Rajkovic en in het zijnet.

Na twintig minuten viel AZ stil en kon Maccabi gaan aanvallen. Uitgerekend Haris Medunjanin, die van 2004 tot 2008 in Alkmaar speelde, deed zijn oude club pijn. Met een schitterende pass bracht hij Ezequiel Scarione in stelling. De afronding van de Argentijn mocht er ook zijn: 0-1.

Na de pauze bleef AZ lange tijd machteloos. Het was echter opnieuw Mühren die zijn ploeg over het dode punt heen leek te helpen, deze keer in de 72e minuut met een rake kopbal (1-1). Een prachtig afstandsschot van Eyal Golasa besliste het duel echter alsnog in het voordeel van Maccabi (1-2).