ANP Fuchs verlengt contract met Leicester City

LEICESTER - Verdediger Christian Fuchs heeft zijn contract bij Leicester City verlengd. De dertigjarige Oostenrijker heeft zijn handtekening gezet onder een verbintenis tot medio 2019, maakte de club vrijdag bekend.

Door ANP - 21-10-2016, 12:14 (Update 21-10-2016, 12:14)

Fuchs kwam ruim een jaar geleden transfervrij over van Schalke 04 en was afgelopen seizoen een van de spelers die aan de basis stond van het kampioenschap van de 'Foxes' in de Premier League. Ook dit seizoen kan de verdediger steevast rekenen op een basisplaats in de ploeg van trainer Claudio Ranieri. ,,Ik beleef hier de beste tijd uit mijn loopbaan'', reageerde de voormalige aanvoerder van het Oostenrijkse elftal, die afgelopen zomer stopte als international.