Ajacieden voelen Celta nog 'in hun rug'

AMSTERDAM - De Ajax-spelers hadden donderdagavond in de uitwedstrijd bij Celta de Vigo te kampen met een 'waanzinnig zwaar veld'. Dat levert onder meer pijnlijke ruggen op, zei Ajax-coach Peter Bosz vrijdag op de persconferentie in de aanloop naar Feyenoord - Ajax van zondag.

Door ANP - 21-10-2016, 14:05 (Update 21-10-2016, 14:07)

Het veld in Spanje noopte Bosz Hakim Ziyech naar de kant te halen, maar dat was naar eigen zeggen om een verse kracht te brengen en niet met het oog op de klassieker. ,,De voorbereiding op die wedstrijd begint vandaag pas. We gaan zo voor het eerst naar de beelden van Feyenoord kijken.''

Feyenoord, dat alle eredivisiewedstrijden won, heeft vijf punten voorsprong op de Amsterdammers. Bosz weigert de wedstrijd in Rotterdam tussen de nummers één en twee van de eredivisie cruciaal te noemen. ,,We zitten pas in de eerste competitiehelft. En Ajax heeft al eerder aangetoond een gat van zelfs negen punten te kunnen overbruggen.''

De hoofdtrainer, die vijf jaar bij Feyenoord speelde, meent dat het spel van Ajax steeds leuker is om naar te kijken en wil zondag in De Kuip het initiatief nemen. ,,Dat willen we opbouwend doen. De backs krijgen in het huidige voetbal veel ruimte om op te komen, maar centrale verdedigers spelen daar ook een grote rol in. Die moeten ook opkomen, zoals Davinson Sánchez soms al doet.''