ANP PSV snakt naar resultaat voor eigen publiek

EINDHOVEN - De fans van PSV zijn dit seizoen nog niet verwend, zeker niet in het eigen Philips Stadion. De regerend landskampioen snakt daarom naar een goed optreden zaterdagavond in de thuiswedstrijd tegen Sparta. ,,We kunnen niet tevreden zijn over de resultaten die we in eigen huis hebben gehaald. Dat moet anders en dat weten de spelers ook'', blikte trainer Phillip Cocu vrijdag na de afsluitende training vooruit op de ontmoeting met de Rotterdammers. ,,We hebben in de dubbel met Sparta resultaten nodig, dat is duidelijk en hoort bij PSV'', doelde hij tevens op het bekerduel met Sparta dat dinsdag in Rotterdam op het programma staat.

Door ANP - 21-10-2016, 14:22 (Update 21-10-2016, 14:22)

PSV wist de laatste vier wedstrijden (nationaal en Europees) niet te winnen. De laatste overwinning was op bezoek bij Excelsior, eind september. Van de vier competitieduels dit seizoen in Eindhoven won PSV alleen de eerste en in de vier thuisduels scoorde de ploeg slechts twee keer.

Cocu is niet bezig met de belangrijke topper tussen Feyenoord en Ajax die zondag wordt gespeeld in Rotterdam. ,,Het maakt me niet uit wie er wint. Ik ben bezig met mijn eigen ploeg en ik wil de drie punten pakken tegen Sparta'', zei hij.