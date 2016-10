Monaco haalt uit tegen Montpellier

MONACO - In de Franse competitie heeft AS Monaco vrijdagavond voor eigen publiek een doelpuntrijke wedstrijd gespeeld. De ploeg van de Portugese trainer Leonardo Jardim versloeg Montpellier met 6-2. De thuisclub nam pas na ruim een uur afstand van de bezoekers, die dankzij twee treffers van Ryad Boudebouz (0-1 en 2-2) lange tijd in de buurt wisten te blijven.

Door ANP - 21-10-2016, 23:21 (Update 21-10-2016, 23:21)

In het laatste half uur sloeg Monaco toch nog hard toe via treffers van Jemerson, Valère Germain, Thomas Lemar en Adama Traoré. De eerste twee treffers van de Franse titelkandidaat kwamen op naam van Radamel Falcao (strafschop) en Kylian Mbappé.

Monaco heeft nu één punt minder dan koploper Nice, dat zondag aantreedt bij FC Metz.