Mascotte voor WK voetbal 2018 is een wolf

MOSKOU - De mascotte voor het WK voetbal in 2018 in Rusland is een wolf. Dat maakte het organisatiecomité vrijdagavond bekend tijdens een kleurrijke show op de Russische staatstelevisie. De Russische voetbalfans konden via internet hun stem uitbrengen op een wolf, een kat of een tijger in een astronautenpak. De wolf kreeg met 52,8 procent verreweg de meeste stemmen. De mascotte zal de naam Sabivaka gaan dragen, kondigde vice-premier en voetbalbaas Vitali Moetko aan.

Door ANP - 22-10-2016, 0:59 (Update 22-10-2016, 0:59)

Het volgende WK wordt gehouden van 14 juni tot 15 juli 2018 in Rusland. Duitsland is titelhouder.