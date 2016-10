Teleurstellende middag voor Janssen en Spurs

ANP Teleurstellende middag voor Janssen en Spurs

<P>BOURNEMOUTH - Vincent Janssen is er als invaller niet in geslaagd een beslissende rol te spelen voor Tottenham Hotspur. De Londense club speelde op bezoek bij Bournemouth met 0-0 gelijk.</p>

Door ANP - 22-10-2016, 15:47 (Update 22-10-2016, 15:47)

<p>Bij de nummer 3 van de Premier League stonden oud-eredivisionisten Jan Vertonghen, Moussa Dembélé en Christian Eriksen wel in de basis. Hoewel Tottenham als enige ploeg in de Engelse competitie nog ongeslagen is, zal het gelijkspel op Dean Court niet tot tevredenheid leiden.</p>

<p>Vincent Janssen, die na enkele basisplaatsen op de bank begon en in het laatste half uur de Koreaan Son Heung-min verving, kwam amper in het stuk voor. De thuisploeg had de beste kansen en stijgt dankzij het gelijkspel naar een voorlopig negende plaats. Tottenham kan dit weekend achterhaald worden door Liverpool en Chelsea.</p>