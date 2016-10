Bruma snel rood tegen Darmstadt

DARMSTADT - Voor Jeffrey Bruma zat zaterdag de eerste wedstrijd onder de nieuwe tijdelijke trainer Valérien Ismaël bij VfL Wolfsburg er al na 23 minuten op. De verdediger van de kwakkelende Bundesliga-club legde halverwege de eerste helft na een foute terugspeelbal de doorgebroken László Kleinheisler van Darmstadt neer en mocht met rood meteen inrukken. Veel hielp de ingreep van Bruma niet. Uit de vrije trap schoot de Tunesiër Änis Ben-Hatira van Darmstadt hard binnen.

Door ANP - 22-10-2016, 16:21 (Update 22-10-2016, 16:21)

Wolfsburg ontsloeg afgelopen week coach Dieter Hecking. Na een zege in de eerste speelronde op Augsburg, volgde een reeks van zes Bundesliga-duels zonder zege. Ismaël, die jong-Wolfsburg onder zijn hoede had, is interim-trainer.