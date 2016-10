Sneijder verliest met Galatasaray

ISTANBUL - Wesley Sneijder heeft zaterdag weinig plezier beleefd aan zijn 150e wedstrijd voor Galatasaray. De middenvelder verloor voor eigen publiek met zijn ploeg van Trabzonspor (0-1).

Door ANP - 22-10-2016, 20:26 (Update 22-10-2016, 20:26)

Sneijder was hersteld van een hamstringblessure die hij in het duel van het Nederlands elftal met Wit-Rusland opliep. Trainer Jan Olde Riekerink liet Nigel de Jong in de slotfase invallen. Trabzonspor dankte de zege aan een treffer van Dame N'Doye.

Basaksehir en Besiktas kunnen zondag profiteren van de uitglijder van Galatasary. Beide clubs nemen bij winst een voorsprong van drie punten op Sneijder en zijn ploeggenoten. Basaksehir gaat op bezoek bij Karabükspor en Besiktas ontvangt Antalyaspor.