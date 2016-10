Feyenoord speelt gelijk tegen Ajax

ROTTERDAM - Met een doeltreffende kopbal voorkwam Dirk Kuijt zondag dat Ajax niet met een gestolen zege De Kuip verliet (1-1). De aanvoerder knikte vallend raak op een moment dat zelfs de meest verstokte supporters van Feyenoord vreesden dat hun ploeg na een sterke eerste helft helemaal met lege handen zou blijven.

Door ANP - 23-10-2016, 16:29 (Update 23-10-2016, 16:44)

Ajax was vooral voor rust de onderliggende partij maar kwam tegen alle verhoudingen in na 55 minuten op voorsprong door Kasper Dolberg. De gelijkmaker van Kuijt viel pas vijf minuten voor het einde. Door het gelijke spel bleef Feyenoord één zege verwijderd van een evenaring van een clubrecord uit 1967, toen het wel de eerste tien competitiewedstrijden won. De koploper uit Rotterdam houdt een voorsprong van vijf punten op Ajax.

Feyenoord heerste voor rust in een sfeervolle Kuip. De koploper gaf aanvankelijk geen kans weg en kreeg voor rust twee goede mogelijkheden om de score te openen. Trainer Giovanni van Bronckhorst zette de snelle Bilal Başacıkoglu tegenover Daley Sinkgraven, de linksback die tot voor kort als aanvallende middenvelder door het leven ging. Die beslissing leek zich al na twaalf minuten uit te betalen. Başacıkoglu kreeg een vrije doorgang naar het doel omdat Sinkgraven verzuimde de bal naar voren te schieten. De aanvaller had een hoek voor het uitkiezen maar strandde op doelman André Onana. Ook Dirk Kuijt mocht in kansrijke positie aanleggen. De routinier schoot echter gehaast over.

Ajax beleef aanvankelijk ver verwijderd van Jones, de doelman van Feyenoord. Het elftal van Peter Bosz wil graag ook topwedstrijden domineren maar kreeg alleen een kans om gevaarlijk te worden na balverlies van de thuisploeg. Ajax speelde echter zo slordig dat het de meeste kansen op een succesvolle counter al ter hoogte van de middenlijn verprutste.

Amin Younes had weinig te vertellen bij Rick Karsdorp en Dolberg bleef aanvankelijk ook onzichtbaar. De negentienjarige Deen had slechts één kans nodig voor de openingstreffer. Hij stiftte de bal handig over doelman Jones. Eenmaal op voorsprong verzuimde Ajax goed om te gaan met de ruimte die het kreeg. Feyenoord haalde ook niet meer het hoge niveau van voor rust. Trainer Van Bronckhorst probeerde zijn ploeg met aanvallers Eljero Elia, Steven Berghuis en Michiel Kramer naar minimaal een gelijkspel te wisselen. Uiteindelijk was het Kuijt die zijn ploeg naar 1-1 kopte.