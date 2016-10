Eerste nederlaag Atlético Madrid

ANP Eerste nederlaag Atlético Madrid

SEVILLA - In de Spaanse competitie heeft Atlético Madrid zondag de eerste nederlaag geïncasseerd. Sevilla versloeg de tegenstander van PSV in de Champions League met 1-0. Steven N'Zonzi maakte in de 73e minuut het doelpunt. Kort daarna moest Koke bij de bezoekers vertrekken na zijn tweede gele kaart. Met tien man konden de Madrilenen de gelijkmaker niet meer afdwingen.

Door ANP - 23-10-2016, 18:31 (Update 23-10-2016, 18:31)

Sevilla klom door de benauwde zege naar de eerste plaats, met een punt meer dan FC Barcelona en twee punten meer dan Atlético Madrid.

Real Madrid speelt zondagavond thuis tegen subtopper Athletic Bilbao. Met een zege komt de 'Koninklijke' alleen op de eerste plaats, met een punt meer dan Sevilla.