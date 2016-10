SC Heerenveen houdt bovenin prima stand

ANP SC Heerenveen houdt bovenin prima stand

HEERENVEEN - SC Heerenveen houdt vooralsnog prima stand in de bovenste regionen van de eredivisie. De Friese club behaalde zondagavond op eigen veld een verdiende zege op Heracles Almelo (3-1). Met negentien punten uit de laatste zeven duels is de ploeg van trainer Jurgen Streppel aan een ijzersterke reeks bezig. Heracles daarentegen zakt door een zwakke serie (vier punten uit acht duels) steeds verder weg.

Door ANP - 23-10-2016, 18:44 (Update 23-10-2016, 18:44)

Heerenveen deed zichzelf in de eerste helft met een evenwichtige ruststand van 1-1 schromelijk tekort. De thuisclub was op alle fronten de betere ploeg, maar verzuimde het overwicht uit te drukken in een comfortabele voorsprong. Stefano Marzo kwam in de twintigste minuut nog wel tot scoren. De Belgische back schoot met links fraai raak (1-0).

Die openingstreffer leek een makkelijke wedstrijd voor sc Heerenveen in te luiden. De Friese ploeg bleek echter niet scherp genoeg in de afronding. Mede daardoor kon doelman Bram Castro verdere schade tot aan de rust voorkomen.

Vijf minuten voor de pauze kwam het vrij machteloze Heracles verrassend langszij. Aanvaller Brandley Kuwas trok naar binnen en mocht ongehinderd uithalen. Doelman Erwin Mulder verkeek zich op de schuiver in de korte hoek (1-1). Met zijn treffer maakte Kuwas zijn misser in de elfde minuut, na een fout bij Joost van Aken, goed.

Na de onderbreking bleef sc Heerenveen slordig in de afwerking. Castro hield eerst Arber Zeneli en daarna Yuki Kobayashi van een doelpunt af. Op het effectvolle schot van Sam Larsson had hij in de 66e minuut, na prima voorbereidend werk van Reza, echter geen verweer: 2-1. Ook op de uithaal van Jerry St. Juste moest de Belgische goalie nadien het antwoord schuldig blijven: 3-1.