AS Roma kruipt naar Juventus toe

ROME - In de Italiaanse competitie heeft AS Roma optimaal geprofiteerd van de nederlaag van koploper Juventus bij AC Milan (1-0). De nummer twee won zondagavond op eigen veld met 4-1 van Palermo. De treffers van de thuisclub kwamen op naam van Mohamed Salah, Leandro Paredes, Edin Dzeko en Stephan El Shaarawy. De voorsprong van Juventus brokkelde af tot twee punten.

Door ANP - 23-10-2016, 22:51 (Update 23-10-2016, 22:51)

Bij AS Roma viel Kevin Strootman in de 69e minuut bij een stand van 3-0 in. De international had de afgelopen week last van zijn rug. Volgens zijn coach Luciano Spalletti is Strootman onlangs bij Oranje te zwaar belast. Daardoor moest de oud-Spartaan uit voorzorg tegen Palermo op de bank beginnen.

AC Milan bracht zaterdag al wat meer spanning in de strijd om de Italiaanse titel. De Rossoneri versloegen op eigen veld koploper Juventus met 1-0 dankzij een goal van Manuel Locatelli. AC Milan heeft evenveel punten als nummer twee AS Roma, maar een slechter doelsaldo.