ANP Besiktas en Turkije half jaar zonder Erkin

ISTANBUL - De Turkse kampioen Besiktas en de nationale ploeg moeten het een half jaar stellen zonder Caner Erkin. De 28-jarige linksback heeft zondag in de competitiewedstrijd tegen Antalyaspor (3-0) de achillespees in zijn linkerbeen afgescheurd. De Turkse international, door Besiktas gehuurd van Internazionale, ging meteen onder het mes.

Door ANP - 24-10-2016, 12:32 (Update 24-10-2016, 12:32)

Erkin was een vaste waarde in het elftal van trainer Senol Günes. Besiktas heeft met vijf punten uit drie wedstrijden volop uitzicht op overwintering in de Champions League. De Turkse kampioen verraste afgelopen week koploper Napoli in groep B (2-3) en staat tweede in de stand.