Go Ahead Eagles twee duels zonder Antonia

DEVENTER - Go Ahead Eagles moet het in de komende twee wedstrijden stellen zonder Jarchinio Antonia. De aanvaller ging maandag akkoord met het schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal, een schorsing van drie duels waarvan één voorwaardelijk. Antonia werd zaterdag tijdens de verloren thuiswedstrijd tegen FC Twente (0-2) met rood van het veld gestuurd, voor een charge op de Twentse aanvoerder Stefan Thesker.

Door ANP - 24-10-2016, 12:56 (Update 24-10-2016, 12:56)

De invaller sprong in blessuretijd bovenop de Duitse verdediger, die de bal vlak voor de achterlijn had weggetrapt. Antonia kwam met twee benen invliegen en raakte Thesker op diens been. Op de sociale media werd al snel gesproken van een 'horrortackle'.

Antonia moet voor straf twee wedstrijden aan de kant blijven. Hij mist dinsdag de bekerwedstrijd tegen Jodan Boys en de derby zondag in de eredivisie tegen PEC Zwolle.