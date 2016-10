Excelsior mist Bruins tegen Feyenoord

ROTTERDAM - Luigi Bruins mist het weerzien met zijn oude club Feyenoord. De middenvelder van Excelsior kampt met een liesblessure, vrijdag opgelopen tijdens de verloren competitiewedstrijd tegen PEC Zwolle (0-2). Bruins raakte in de slotfase geblesseerd, toen trainer Mitchell van der Gaag al drie keer had gewisseld. De Kralingers moesten de laatste minuten zodoende met tien man uitspelen.

De 29-jarige Rotterdammer laat in het ziekenhuis een echo maken van zijn gekwetste lies. ,,Ik voelde iets knappen en het werd gelijk warm'', vertelde Bruins maandag bij RTV Rijnmond. ,,Het ging niet meer.'' De nummer tien van Excelsior mist woensdag sowieso de bekerwedstrijd in De Kuip tegen Feyenoord en moet waarschijnlijk drie dagen later ook het competitieduel met Ajax in Amsterdam laten schieten.