PSV wil goede gevoel vasthouden

ANP PSV wil goede gevoel vasthouden

EINDHOVEN - PSV-trainer Phillip Cocu wil dinsdag met zijn ploeg tegen Sparta graag op herhaling. Afgelopen zaterdag won de landskampioen op eigen veld na een serie teleurstellende resultaten met 1-0 van de Rotterdamse formatie. In de tweede ronde van de KNVB-beker komen beide ploegen elkaar weer tegen, deze keer op het Kasteel.

Door ANP - 24-10-2016, 19:26 (Update 24-10-2016, 19:26)

,,Wij merkten ook wel dat er zaterdag heel veel druk zat op het duel. We moeten dat goede gevoel, dat vertrouwen, een vervolg geven en doortrekken naar Vitesse'', doelde Cocu alvast op de eerstvolgende competitiewedstrijd zaterdag in Arhem. ,,We weten wat we aantreffen in Rotterdam.''

Cocu kan over dezelfde spelers beschikken als afgelopen zaterdag. ,,Iedereen is fit uit de wedstrijd gekomen'', liet hij weten. Jürgen Locadia, Siem de Jong, Jeroen Zoet en Jorrit Hendrix ontbreken door blessures nog bij PSV.

Sparta moet het voor eigen publiek doen zonder Thomas Verhaar. De clubtopscorer van het vorige seizoen zit een schorsing uit.