Fenerbahçe klimt naar subtop

ANP Fenerbahçe klimt naar subtop

KONYA - In de Turkse competitie heeft Fenerbahçe zich maandagavond goed hersteld van de dikke nederlaag vier dagen eerder in de Europa League bij Manchester United (4-1). De ploeg van trainer Dick Advocaat won met 1-0 bij Atiker Konyaspor. Emmanuel Emenike benutte in de 25e minuut een strafschop. Jeremain Lens en Robin van Persie hadden een basisplaats bij Fenerbahçe. Advocaat haalde zijn landgenoten in de tweede helft naar de kant. Gregory van der Wiel ontbrak in de selectie van Fenerbahçe.

Door ANP - 24-10-2016, 22:42 (Update 24-10-2016, 22:42)

De club van Advocaat belandde dankzij de derde competitiezege op de vijfde plek. De achterstand op koploper Medipol Basaksehir bedraagt acht punten.