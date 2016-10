Bruma mag blijven staan na rode kaart

ANP Bruma mag blijven staan na rode kaart

WOLFSBURG - Jeffrey Bruma behoudt zijn basisplaats bij VfL Wolfsburg, ondanks de rode kaart die hij zaterdag al vroeg in de competitiewedstrijd tegen SV Darmstadt moest incasseren. Interim-trainer Valérien Ismaël geeft de Nederlandse verdediger woensdag een nieuwe kans in het bekerduel met 1. FC Heidenheim. Bruma is geschorst voor de volgende wedstrijd in de Bundesliga, zaterdag tegen Bayer Leverkusen.

Door ANP - 25-10-2016, 13:56 (Update 25-10-2016, 13:56)

Wolfsburg beleeft vooralsnog een dramatisch seizoen. De Duitse club won pas één keer in de Bundesliga en staat met slechts zes punten op de zestiende plaats. De clubleiding greep vorige week in door trainer Dieter Hecking te ontslaan. Met Ismaël op de bank ging Wolfsburg zaterdag ook onderuit bij Darmstadt.

,,We moeten snel gaan presteren'', zei de Fransman dinsdag. ,,Te beginnen tegen Heidenheim.'' Die club staat op de derde plaats in de tweede Bundesliga.