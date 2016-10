Herstelde Strootman klaar voor basisplaats

ANP Herstelde Strootman klaar voor basisplaats

ROME - Kevin Strootman keert woensdagavond in de uitwedstrijd tegen Sassuolo vermoedelijk terug in de opstelling van AS Roma. De Nederlandse middenvelder heeft geen last meer van de blessure die hij volgens trainer Luciano Spalletti had overgehouden aan de WK-kwalificatiewedstrijden van Oranje tegen Wit-Rusland en Frankrijk. ,,Strootman is weer fit en klaar om te spelen'', zei Spalletti dinsdag.

Door ANP - 25-10-2016, 15:45 (Update 25-10-2016, 15:45)

De trainer van AS Roma haalde vorige week hard uit naar de staf van het Nederlands elftal. Volgens Spalletti is bondscoach Danny Blind onvoorzichtig omgesprongen met Strootman. ,,Ze hebben hem geslacht'', brieste Spalletti, die de Ridderkerker twee duels aan de kant hield. Zondag tegen Palermo (4-1) deed Strootman als invaller de laatste 20 minuten mee.

De Duitse verdediger Antonio Rüdiger kan tegen Sassuolo zijn rentree maken na een zware knieblessure, die hem het EK kostte.