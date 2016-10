Ajax met tweede keus naar Kozakken Boys

ANP Ajax met tweede keus naar Kozakken Boys

AMSTERDAM - Ajax reist woensdag met de tweede keus naar Werkendam voor de uitwedstrijd in het bekertoernooi tegen Kozakken Boys. Met het oog op het drukke programma voor zijn elftal heeft trainer Peter Bosz besloten de meeste basisspelers van de laatste weken rust te gunnen.

Door ANP - 25-10-2016, 19:30 (Update 25-10-2016, 19:30)

André Onana, Joël Veltman, Davinson Sánchez, Daley Sinkgraven, Lasse Schöne, Davy Klaassen, Hakim Ziyech en Kasper Dolberg blijven achter in Amsterdam. Bosz heeft wel een plaats in zijn selectie ingeruimd voor talenten als Donny van de Beek, Abdelhak Nouri, Vaclav Cerny, Carel Eiting en Matthijs de Ligt.

Nouri en De Ligt debuteerden vorige maand voor het eerste elftal in het duel in de eerste ronde van de KNVB-beker met Willem II (5-0). Ze troffen allebei doel. Kozakken Boys, uitkomend in de tweede divisie, ontving Ajax in 2007 ook in de KNVB-beker. Ajax ontsnapte toen in de verlenging aan een blamage (2-1).