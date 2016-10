Cocu geeft Bergwijn basisplaats tegen Sparta

ANP Cocu geeft Bergwijn basisplaats tegen Sparta

ROTTERDAM - Steven Bergwijn begint dinsdagavond bij PSV in het basiselftal tijdens de bekerwedstrijd bij Sparta Rotterdam. De negentienjarige buitenspeler krijgt op Het Kasteel het vertrouwen van trainer Phillip Cocu.

Door ANP - 25-10-2016, 20:15 (Update 25-10-2016, 20:15)

Gastoń Pereiro begint op de reservebank. De Uruguayaan was zaterdag nog basisspeler toen PSV in de competitie thuis met 1-0 van Sparta won. Bergwijn kwam toen al wel als invaller binnen de lijnen. In vergelijking met dat duel is er nog één wijziging in het basisteam van PSV. Jetro Willems keert terug als linksback. De international ontbrak zaterdag wegens persoonlijke omstandigheden. Joshua Brenet zit daardoor dinsdag op de reservebank.

Remko Pasveer staat dinsdag opnieuw op doel. Eerste keeper Jeroen Zoet is nog niet hersteld van een blessure. Was hij dat wel geweest, dan had Pasveer ook gekeept. De oud-doelman van Heracles mag dit seizoen in de bekerwedstrijden het doel van PSV verdedigen.