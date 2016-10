Chelsea vraagt West Ham om bescherming fans

LONDEN - Chelsea heeft West Ham United gevraagd om extra veiligheidsmaatregelen rond het onderlinge duel van woensdagavond in de League Cup. De confrontatie tussen beide Londense clubs kent rond het veld een gewelddadige geschiedenis en vormt een eerste serieuze test in West Ham's nieuwe accommodatie, het olympische stadion.

Door ANP - 26-10-2016, 15:12 (Update 26-10-2016, 15:12)

Er zijn al extra maatregelen genomen met de ingebruikname van een nieuw communicatiesysteem voor de politie, beperkingen rond alcoholverkoop en de inzet van meer dan duizend stewards in het stadion dat 60.000 toeschouwers kan herbergen. Bij thuiswedstrijden van West Ham waren dit seizoen al relletjes bij de duels met Watford, Sunderland en Middlesbrough. Woensdag worden zo'n 5000 Chelsea-fans verwacht in Oost-Londen.

,,We begrijpen dat dit het eerste duel is van een dergelijke omvang in dit stadion en we hopen dat West Ham en de lokale autoriteiten voor een veilig evenement zorg dragen'', meldt Chelsea op de website.