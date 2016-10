Feyenoord met vier wijzigingen in bekerderby

ROTTERDAM - Feyenoord treedt woensdagavond in De Kuip tegen stadgenoot Excelsior aan met vier wijzigingen in het basisteam. Lucas Woudenberg, Renato Tapia, Michiel Kramer en Eljero Elia mogen aan de Rotterdamse bekerderby beginnen. Zij vervangen Terence Kongolo, Tonny Vilhena, Nicolai Jörgensen en Dirk Kuijt. Van dit viertal, dat zondag tegen Ajax (1-1) wel een basisplaats had, zit alleen Vilhena niet op de bank. Hij heeft last van een enkelblessure.

Door ANP - 26-10-2016, 19:53 (Update 26-10-2016, 19:53)

Excelsior moet het doen zonder onder anderen spelmaker Luigi Bruins. De ex-speler van Feyenoord heeft last van een liesblessure. Trainer Mitchel van der Gaag geeft bovendien nogal wat reservespelers een kans in het basisteam, ook in verband met de komende competitiewedstrijd zaterdag tegen Ajax in Amsterdam.