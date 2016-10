Zhang Yuning laat zich zien bij Vitesse

ANP Zhang Yuning laat zich zien bij Vitesse

ARNHEM - Vitesse heeft het bekeravontuur woensdag verlengd met een zege in de tweede ronde op RKC Waalwijk (4-1). Zhang Yuning speelde een hoofdrol bij de club uit Arnhem. De Chinees kreeg een kans omdat Ricky van Wolfswinkel rust kreeg. Hij opende de score en forceerde een strafschop, die Lewis Baker benutte.

Door ANP - 26-10-2016, 22:04 (Update 26-10-2016, 22:04)

Zhang Yuning opende in de negentiende minuut de score (1-0). Hij beloonde zijn ploeg voor een veldoverwicht. Toch kwam RKC Waalwijk na rust terug in de wedstrijd toen Pieter Langedijk gelijkmaakte. Zes minuten later verdiende de Chinese maker van de openingstreffer een strafschop. Zo kreeg Baker de gelegenheid zijn fraaie traptechniek nog maar eens te demonstreren.

Marvelous Nakamba haalde het laatste beetje spanning uit de wedstrijd. De middenvelder profiteerde van een foutje van Steef Nieuwendaal. In blessuretijd bepaalde Nathan met een mooi schot de eindstand.