ANP FC Utrecht schakelt FC Groningen weer uit

UTRECHT - FC Utrecht heeft FC Groningen voor het tweede opeenvolgende jaar uitgeschakeld in het KNVB-bekertoernooi. De ploeg van trainer Erik ten Hag was woensdagavond op eigen veld in de tweede ronde met 1-0 te sterk voor de noorderlingen. Nacer Barazite maakte in de extra tijd het beslissende doelpunt.

Door ANP - 26-10-2016, 22:08 (Update 26-10-2016, 22:25)

Vorig seizoen zegevierde FC Utrecht voor eigen publiek eveneens over FC Groningen in de KNVB-beker. Toen sloeg de thuisclub in de verlenging van het duel in de derde ronde toe (5-3, na 3-3 in de reguliere speeltijd). FC Utrecht haalde daarna de bekerfinale, waarin Feyenoord te sterk was (2-1).

FC Groningen, dat dit seizoen in de eredivisie FC Utrecht op eigen veld nog met 5-1 versloeg, stond vanaf de beginfase onder druk in de goedgevulde Galgenwaard. De ploeg van trainer Ernest Faber kon slechts sporadisch onder de aanhoudende druk van de thuisclub vandaan komen. Verdediger Hans Hateboer was nog wel dicht bij een treffer in de eerste helft. Hij kopte vanuit een hoekschop op de lat.

FC Utrecht miste al voor de rust legio kansen. Met name Sébastien Haller was ongelukkig in de afwerking. Hij schoot onder meer op de paal.

Ook na de rust was FC Utrecht de betere ploeg, al bleef er van FC Groningen eveneens veel dreiging uitgaan. Een verlenging leek onvermijdelijk, totdat Barazite alsnog tot scoren kwam: 1-0.