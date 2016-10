Zuiverloon scoort in eigen doel

LEÓN - Real Madrid heeft woensdag de eerste wedstrijd in de vierde ronde van de Spaanse beker met grote cijfers gewonnen. De Europese kampioen versloeg Cultural Leonesa uit de derde divisie met 7-1. De 29-jarige verdediger Gianni Zuiverloon (onder meer ex-Feyenoord en ex-ADO Den Haag) opende in de zesde minuut de score namens Real Madrid met een treffer in eigen doel (0-1). Daarna kwamen de doelpunten van de bezoekers op naam van Alvaro Morata (twee), Marco Asensio (twee), Nacho en Mariano. De return is op 30 november in Madrid.

Door ANP - 27-10-2016, 0:56 (Update 27-10-2016, 0:56)