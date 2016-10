AS Roma is Florenzi maanden kwijt

ANP AS Roma is Florenzi maanden kwijt

ROME - AS Roma moet het voorlopig doen zonder Alessandro Florenzi. De middenvelder van de Italiaanse voetbalclub heeft woensdag tijdens de uitwedstrijd in de competitie tegen Sassuolo de voorste kruisband in zijn linkerknie gescheurd. Florenzi ondergaat donderdag verder onderzoek, en dan moet blijken hoe lang hij precies aan de kant staat.

Door ANP - 27-10-2016, 10:02 (Update 27-10-2016, 10:02)

Florenzi is een belangrijke speler voor AS Roma en het Italiaanse elftal. De 25-jarige voetballer was afgelopen zomer basisspeler tijdens het Europees kampioenschap in Frankrijk, waar Italië de kwartfinales bereikte.

AS Roma, de club waar ook de Nederlander Kevin Strootman op het middenveld speelt, won de wedstrijd bij Sassuolo woensdag met 3-1 en staat na tien speelronden op de tweede plaats in de Serie A met twee punten achterstand op koploper Juventus.